الحكم بالسجن 43 عاما منفذ حادثة دهس المصلين في لندن

الجمعة, 2 شباط 2018 الساعة 16:59 | سياسة, عالمي

الحكم بالسجن 43 عاما منفذ حادثة دهس المصلين في لندن

جهينة نيوز:

قضت محكمة بريطانية بسجن منفذ هجوم استهدف مسجدا في لندن لمدة 43 عاما.

وأدانت المحكمة دارين أوزبورن (48 عاما) في تهمتي القتل والتخطيط للقتل.

وكان أوزبورن دهس بسيارة كان يقودها عددا من المصلين بعد أدائهم صلاة التراويح بمسجد فينسبري بارك، في شمالي لندن صيف العام الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

ورأت هيئة المحكمة أنه ينبغي لأوزبورن أن يقضي في السجن ما لا يقل عن 43 عاما.

وسمع الحاضرون أثناء اقتياد أوزبورن إلى خارج المحكمة يقول للقاضي "الحمد لله. شكرا لك".

وقال القاضي إن أوزبورن "يشكل خطرا على الأمن العام".


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