بالفيديو تنظيم القاعدة رأس الحربة في العدوان على عفرين

الجمعة, 2 شباط 2018 الساعة 16:53 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

من مآثر العدوان على عفرين أنه كشفت هوية زعيم تنظيم القاعدة الحقيقي و هو رجب طيب أردوغان و هذا ما أثبته تسجيل فيديو لتنظيم القاعدة ينشد فيه " صمدنا في غروزني و داغستان و أخذنا تورا بورا و الآن عفرين تنادينا".

و هذا ما يؤكد أن تنظيم القاعدة هو أحد أدوات الناتو الذي تنتمي له تركيا و هو المسؤول عن الارهاب حول العالم.

و فيما يلي فيديو لتنظيم القاعدة يزعم فيه أن عفرين تناديهم علماً بأن غالبية عفرين من المسلمين ولا يوجد فيها قوات امريكية, و يبقى السؤال متى ستناديهم فلسطين و من المؤكد أنها لن تناديهم لان الاحتلال و الناتو يقودهم.


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