سفينة الإنزال "كونيكوف" تتجه إلى ميناء طرطوس

جهينة نيوز:

دخلت سفينة الإنزال “تسيزار كونيكوف” التابعة للقوات البحرية الروسية، اليوم الجمعة، حوض البحر الأبيض المتوسط بعد عبورها مضائق البحر الأسود.

وذكرت مصادر مطلعة أن السفينة تتجه إلى ميناء طرطوس، حيث تتموضع قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية، مشيرة إلى أنه استنادا إلى غطس هيكلها العميق يمكن التوصل إلى استنتاج أن هذه السفينة محملة بشكل كبير، وفقا لما اوردته روسيا اليوم.

وهذه هي الرحلة الأولى التي تنفذها هذه السفينة إلى سورية في العام الجاري، علما أنها قامت العام الماضي بـ9 رحلات إلى السواحل السورية.