الاستخبارات الاميركية تبرر لقائها بمسؤول أمني روسي

جهينة نيوز:

برر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو، الخميس، زيارة مسؤول مكافحة التجسس الروسي الى الولايات المتحدة، رغم انه يخضع لعقوبات اميركية، بأن الامر يندرج في اطار المصلحة الوطنية وبالتعاون لمكافحة الارهاب.

وأوضح بومبيو في رسالة الى السيناتور الديموقراطي تشاك شومر، الذي سأله عن الموضوع انه "مع ان روسيا لا تزال غريمة الّا اننا عندما نفوّت فرصاً للتعاون مع الاستخبارات الروسية لمكافحة الارهاب، فإننا نُعرض الاميركيين لمخاطر اكبر".

وشدد بومبيو في رده، على ان اسلافه التقوا ايضاً نظرائهم الروس رغم التوترات الديبلوماسية، وذكر بأن السي آي ايه تعاونت مع الاستخبارات الروسية لافشال مشروع اعتداء جهادي في سان بطرسبورغ في كانون الاول الماضي.

وتابع بومبيو في رسالته: "نُواصل التعاون حول مسائل مثل الامن الجوي ولمنع عودة مقاتلين اجانب (في مجموعات متطرفة) الى روسيا او الولايات المتحدة".

واضاف ان اللقاء تناول ايضاً "مواضيع في غاية الصعوبة تختلف فيها المصالح الاميركية والروسية"، مؤكداً "اننا نُدافع بقوة عن اميركا في هذه اللقاءات ولا نتهاون في موقفنا".

وكانت الصحف الروسية قد أوردت ان مدير الاستخبارات الداخلية الروسية الكسندر بورتنيكوف ومسؤول الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، توجها الى واشنطن الاسبوع الماضي.

وناريشكين على لائحة سوداء اميركية منذ العام 2014، حول دوره في الازمة الاوكرانية عندما كان رئيساً لمجلس النواب الروسي، وبالتالي ليس من المرخص له دخول الولايات المتحدة.

ويأتي اللقاء، بينما قررت فيه الادارة الاميركية هذا الاسبوع، عدم فرض عقوبات جديدة على موسكو، رغم تصويت الكونغرس على ذلك العام الماضي.

المصدر: ا ف ب