ولايتي.. على أمريكا الخروج من منطقة شرق الفرات

جهينة نيوز:

أكد "علي أكبر ولايتي"، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي حامنئي لشؤون السياسية الخارجية، على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لدعم فلسطين في مدينة مشهد مساء أمس الخميس، بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء الايرانية.

وأوضح ولايتي أن الولايات المتحدة تخطط لتمزيق بلدان المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمريكيين لن ينجحوا في تقسيم سوريا.

ولفت إلى أنه على الأمريكيين أن يخرجوا لوحدهم من منطقة شرق الفرات أو أن إيران ستجبرهم على الخروج.

وتطرق ولايتي إلى ادعاءات انتقال تنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانستان، وقال " إذا سمحنا بوجود داعش في أفغانستان، فإن حدودنا الممتدة على طول 900 كيلومتر ستقع تحت الخطر، إلا أننا لن نسمح بأمر كهذا".

من جانب أخر، ذكر ولايتي أن اليمن سيتحول إلى فيتنام أخرى في حال بقاء المملكة العربية السعودية فيه.