السلطات الأمريكية ترفض منح الأسطورة مارادونا تأشيرة دخول أراضيها ؟!

جهينة نيوز:

أعلن محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا أن السلطات الأمريكية رفضت منح الأسطورة تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، لإهانته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال محامي مارداونا ماتياس مورلا لوسائل إعلام محلية في الأرجنتين إن طلب النجم الأرجنتيني للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قوبل بالرفض رغم استيفائه لكافة المتطلبات، وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب عبر قناة "تليسيور" المحلية بمعنى أنه مجرد دمية خلال المقابلة التلفزيونية

و بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مورلا أوضح أنه قيل لمارادونا الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا عند رفض تأشيرته في السفارة الأمريكية بالأرجنتين: "دييغو إذا سمحت لا تتحدث عن الولايات المتحدة".

وبحسب الصحيفة، فإن مارادونا حين سئل عن رأيه في الرئيس الأمريكي، قال جملة يستخدمونها في الأرجنتين من قبيل السخرية "تشيروليتا"، ومعناها أنه "شخصية كرتونية" أو "دمية" يتحكم فيها غيرها.

وكان مارادونا يحاول استخراج تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حضور المحاكمة الخاصة بزوجته السابقة كلاوديا فيلافاني والمقرر انعقادها الشهر المقبل بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، ولكنه لن يستطيع تحقيق ذلك الآن.

وقع مارادونا عقدا مع نادي الفجيرة الإماراتي لقيادة الفريق الأول في النادي دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد الجديد، لكن مهمة مارادونا الأساسية تتمثل في إعادة الفجيرة لدوري الخليج العربي بعدما هبط العام الماضي للدرجة الأولى وفقا لتقارير إعلامية إماراتية.