تكلييف زياد غصن مديرا عاما لمؤسسة الوحدة ونايف عبيدات مديرا عاما للتلفزيون

جهينة نيوز:

أصدر وزير الإعلام عماد سارة مساء أمس، قراراً يقضي بتكليف زياد غصن بمنصب مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بدلاً من خالد مجر، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وأصدر ايضا قرارا تضمن تكليف نايف عبيدات مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وزياد الريس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدلاً من ماهر خولي.

كذلك علي خالد مديراً للتلفزيون السوري، وعماد الدين ابراهيم مديراً للاذاعة، محمد مصة مديراً للاخبارية السورية، زياد الريس مديراً لمؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفويون، كمال سليمان مديراً للشؤون التجارية في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، عبير جمعة مديراً للعلاقات العامة في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، وعفراء هدبا مديراً للمشرعات في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون.