مورينيو يخطط للتعاقد مع أرتورو نجم بايرن ميونخ

جهينة نيوز:

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفه الأبرز، الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قادمًا من آرسنال.

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن تدعيم خط الوسط سيكون أولوية المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصيف المقبل، حيث يخطط للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويبحث مان يونايتد عن بديل للمخضرم مايكل كاريك الذي سيعتزل بنهاية الموسم، كما أن هناك أيضًا غموضًا بشأن مستقبل الثلاثي مروان فيلايني، خوان ماتا، وأندير هيريرا على ملعب أولد ترافورد.

ويرى مورينيو أن فيدال يعتبر اللاعب الأنسب لدعم وسط ميدانه، علما بأنه لعب من قبل مع سانشيز في منتخب تشيلي، ومع الفرنسي بول بوجبا في يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن هناك تقارير صحفية ربطت مانشستر يونايتد بأسماء عديدة أخرى لدعم خط الوسط مثل ثنائي دورتموند جوليان فيجل وكريستيان بوليسيتش، وجورجينيو لاعب نابولي.