«نينتندو»: فيلم «سوبر ماريو» آتٍ

جهينة نيوز:

أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية «نينتندو»،أمس الخميس إنّها ستتعاون مع شركة «اليومينيشن انترتينمنت» الأميركية لإنتاج فيلم للرسوم المتحركة باستخدام شخصيات لعبتها الشهيرة «سوبر ماريو »بحسب رويترز .

ولفت تاتسومي كيميشيما، رئيس نينتندو، خلال اجتماع مع محللين إنّ شركة «يونيفرسال بيكتشرز» ستتولى توزيع الفيلم، من دون أن يتحدّد بعد موعد إطلاق الشريط الجديد.

و قالت الوكالة أن الفيلم يعدّ جزءاً من جهود الشركة اليابانية لتنويع مصادر عائداتها، إذ تعتمد أرباحها بشدّة على أجهزة ألعاب الفيديو.

وكانت «نينتندو» قد أعلنت،الأربعاء أنّها حققت أعلى أرباح تشغيلية للربع الثالث في ثمانية أعوام، مدعومة بطلب قوي على جهاز ألعاب الفيديو الجديد «سويتش»، مشيرة إلى أنّها «تتوقّع أرباحاً سنوية تفوق التوقعات السابقة».