الجامعة الافتراضية السورية تحتفل بتخريج 140 طالباً وطالبة بحضور الدكتورة العطار

جهينة نيوز:

احتفلت الجامعة الافتراضية السورية بحضور الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء الجامعة الخميس / 1 / شباط في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق “الأوبرا” بتخريج أكثر من 140 طالباً وطالبة من مختلف الفصول الدراسية والبرامج العلمية المعتمدة في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

ودعا الدكتور خليل العجمي رئيس الجامعة في كلمة راعي الحفل الخريجين إلى أن “يكونوا ممن يصنعون الأمل ويغيرون العالم” مؤكداً أن الجامعة الافتراضية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي في سورية ومساهما في عملية التنمية البشرية حيث أثبتت أن التعليم الافتراضي والإلكتروني يمكن أن يكون في الكثير من الاختصاصات مكافئا للتعليم التقليدي وما يدل على ذلك مستوى الخريجين والإمكانيات التي يتمتعون بها في سوق العمل.

وقال:”إن سورية كانت سباقة في إحداث هذا النمط من التعليم الإلكتروني قبل الكثير من دول العالم وهذا يثبت الرؤية الحكيمة للقيادة التي استشرفت المستقبل” مبيناً أن الجامعة بدأت بمئة طالب وتطورت لتضم اليوم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة في سورية وخارجها..

حضر الحفل الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي ومعاونو وزير التعليم العالي والدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق والدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية وعدد من مديري المراكز العلمية والبحثية وفعاليات ثقافية وحزبية وحشد من أهالي الخريجين.

تخلل الحفل فقرات ومقطوعات موسيقية عزفتها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان وعرض فيلم تعريفي بالجامعة الافتراضية السورية وآلية عملها وأهدافها وكذلك توزيع دروع الحفل التكريمية للدكتورة نجاح العطار والدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي وتوزيع الشهادات على الخريجين

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2002 وتضم عدة اختصاصات كالهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات والحقوق والاقتصاد وتعمل على توفير منظومة تعليم وتدريب وبحث حديثة في المجال الأكاديمي والمهني تمكن المتعلم والمتدرب من الانخراط الفعال والمباشر في سوق العمل عبر تطوير مهاراته ومعارفه في مجالات متنوعة حديثة متلائمة مع احتياجات وتطور الاقتصاد المحلي والإقليمي وتنامي استخدام الشبكة الدولية في النشاطات والأعمال محلياً إقليمياً ودولياً.