الجيش الحر" يبدأ الانسحاب من عفرين باتجاه إدلب"!

جهينة نيوز:

قالت مصادر من المسلحين و"المعارضة"، أن العناصر الأساسية من بعض فصائل "الجيش الحر" المشارك في عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين بدأت بالانسحاب باتجاه ريف إدلب الشرقي لمحاربة القوات الموالية للحكومة السورية التي تتقدم الآن باتجاه مركز محافظة إدلب .

ونقلت جريدة زمان التركية عن " مصدر نيوز" أن احتجاجات كبيرة حصلت في عدة بلدات بمحافظة إدلب أمس الأربعاء، لمطالبة الجماعات المسلحة التي تقاتل مع الجيش التركي بوقف عملياتها الحالية في عفرين والانتقال بدلاً من ذلك إلى مهاجمة القوات السورية.

ولم يصدر "الجيش الحر" أي بيان حتي الآن بهذا الشأن.

وشهد يوم أمس الأربعاء تقدم الجيش العربي السوري باتجاه مدينة سراقب واقترب مسافة 20 كيلومتراً منها بعد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في غضون ساعات.

وأعلنت تركيا في العشرين من الشهر الجاري انطلاق عملية عسكرية أسمتها “غصن الزيتون” بالمشاركة مع مسلحي ما يسمى الجيش الحر بهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين”.

المصدر زمان التركية