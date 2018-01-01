أبراج يوم الجمعة 2018/2/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٢/ ٢: شاعري ورومنسي عنده الهام روحي شخصيته ذات حساسية مفرطة عنده قدرة على تذكر احداث الطفولة الاولى، قدرة على معرفة افكار الاخرين عاطفي انطوائي يحترم الاسرار الشخصية، يحترم التقاليد، يتخذ قرارات نهائية يتقاسم أوقات جيدة لكن عليه ضغوط ويعجز ان يتحملها في ٢٠١٨، صعوبة في السيطرة على الغيرة، يبتسم له الحظ ماليا وعاطفيا في النصف الثاني من هذا العام، مواجهات محتملة بالعلاقات مع طرف آخر، فترة متشنجة على صعيد العائلة والعاطفة، فترة مناسبة للسفر البعيد والاتصالات.

جهينة نيوز- خاص

الحمل: الحياة يوم لك ويوم عليك، اوضاعك الصحية تشهد بعض التراجع بسبب الضغط الذي تعيشه لا تقلق، يصعب عليك ضبط الاعصاب، بوجود الاصدقاء بإمكانك طلب مساعدة وايصال وجهة نظرك، تحسن نهارك بالركض، عمل كثير وسلطتك ضعيفة

الثور: تشعر بقوة الحظ تقف لجانبك على صعيد عملي او صعيد عاطفي، أحيانا يصعب عليك تفسير إشارات إيجابية تنهال عليك تشكل حوافز وتدفع باعمالك للامام؟ القمر ببرج العذراء تتقدم على منافسين تتمسك بمصالحك، للبعض اهتمام باحد الاولاد او حفلة فنية، خبر تسمع به اليوم

الجوزاء: تتواجه مع احد افراد العائلة او احد الجيران قد تفقد السيطرة وتزداد الانتقادات والانفعالات، احتمال يزعجك احد بسبب الانتقادات والانفعالات، كن حذرا لا ترد على الانتقادات، تجنب التعامل بالعقارات كبيع وشراء، لا تلزم نفسك بعقد عقاري، تدور الدواليب باتجاهك، تسويات اذا كنت هادئ ويوم للتصليحات والاعطال، خبر يخص العائلة تنشغل به.

السرطان: تزداد اتصالاتك وتحركاتك وتعرف كيف تحقق اهدافك بالعمل، بإمكانك الابتعاد عن القوقعة والانطواء على ذاتك، حاول التعرف على اشخاص قادرين على مساعدتك ولا تتردد في بناء علاقات تعود عليك بالنفع، تنقل قصير سفرة قصيرة، انتبه في الاماكن المزدحمة وكن حذرا من السرعة في الطرقات، اخوة اخوات او جيران او تعامل مع محيطك المقرب

الاسد: تنشغل بامور مالية تتعرض لضغوطات تشعر بالارباك، تحتار في اختيار حلول تساهم في تحسين معطياتك، ابحث عن الشيء الذي يرفع معنوياتك ويدفعك للامام، دخل ومصروف ومساعدة معنوية، لا تشتر الحاجيات غير الضرورية وانتبه من الامراض، خبر يخص الامور المالية.

العذراء: القمر ببرجك توقع ان تحصل على تغيير إيجابي يطرأ على حالتك النفسية، مسيطر وتمارس نشاطك العادي، فكرك بأوج حيويته، تنسحب لتكون متالق اكثر، مداخيل إضافية بطريقها اليك، القمر ببرجك حلول سريعة لك.

الميزان: ينال منك التعب النفسي والجسدي وتخوض تجربة صعبة، القمر ببرج العذراء يضغط عليك، تاخذ قسط كافي من الراحة والوسائل التي تساعدك على استرجاع عافيتك، تتابع هواية محببة تخفف من الضغط، الارض المنخفضة تشرب ماؤها وماء غيرها، تعيش بدائرة الامان والحب، كن صاحب نفس طويل وعميق حتى يصل القمر لبرجك.

العقرب: تدعيم النشاطات الاجتماعية والصداقة وتبشر بدعوات لحضور مختلف المناسبات، دعوة غداء وحفلة فنية تلتقي بصداقة تتعرف على وجه جديد وتكون عرضة للعصبية والانفعال لا تفقد الديبلوماسية ولا تزيد الطين بلة، القمر بالعذراء يغير وجهة نظرك، سهرة ووجه جديد او قديم.

القوس: حاول ان تنتبه على العمل لان الجميع يتحول باتجاهك، لا تسمح للتوترات الصغيرة ان تؤثر عليك، مطلووب منك أن تكون قوي وجريء وحسن مبادرة، عمل كثير وقد يتعامل البعض مع احد من محيطه او يكون غريب عنه، يواجه تحدي، يطلب تريث وعمل حكمة، ذهاب الى الطبيب، تنسى احزان الماضي وخذ اياما قبل اتخاذ القرار.

الجدي: قراراتك ناضجة وحكيمة تعبر عن ميولك الانسانية، تساعد احد من معارفك، تعاني من مأزق، تأخذ دفع إيجابي كبير بتوسيع دائرة معارفك، تشعر بالتمتع بالحياة، احتمال تسعد بشخص عائد من سفر، تحتاج للصبر والرعاية، اثبت وجهة نظرك احتمال تحكي باوراق بقانون وامور ادارية، تسمع جواب يرضيك من مكان بعيد.

الدلو: تعاني من متابعة خطك السلوكي لان وتيرة نشاطك غير منتظمة فيها فواتير واستحقاقات وميراث وقصة تعويض، تطالب بحقوق لاحد من محيطك، تتجنب النفقات الزائدة وتراكم الفواتير، يطلب منك مساعدة او تعمل تشاور ونصائح، حاول ان تسلي نفسك وابتعد عن الاوهام، للبعض مرافقة مريض وانتبه لصحتك.

الحوت: ينتابك رغبة بالتقرب من الشركاء وتحسين العلاقة معهم، الكمة تقتضي باجراء تشاور وايجاد حلول ويتم العمل في جو من الانسجام والاتفاق لا تنسى الحذر عند استعمال الامور، ربة المنزل يجب ان تنتبه لوسطها العائلي، معارضات وضغط وخلاف زوجي او خلاف شراكة، استخدم خيالك للتوازن