تركيا تطالب روسيا بإعتقال و تسليم المجاهد ميهراك اورال

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 22:29 | سياسة, عالمي

تركيا تطالب روسيا بإعتقال و تسليم المجاهد ميهراك اورال

جهينة نيوز

طلب نظام الاحتلال التركي من روسيا إعتقال و تسليم المجاهد علي الكيالي قائد الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون من الإحتلال التركي, و إستهجنت حضوره مباحثات أستانا.

و بحسب صحيفة حرييت التركية فإن وزير الخارجية التركي قال للصحفيين أنه و فور مشاهدة ميهراك أورال (علي الكيالي) في استانا إحتجت تركيا لدى روسيا و طالبت روسيا بإعتقاله و تسليمه فوراً.

و يذكر ان علي الكيالي مواطن سوري من مواليد أنطاكيا المحتلة من قبل تركيا و قد حاولت تركيا إغتياله في وقت سابق في نهاية العام 2016 و لكنها فشلت في ذلك, و بحسب الإعلام التركي فإن إسمه لدى الاتراك ميهراك اورال و يحضى بعبية واسعه بين السوريين الخاضعيين للإحتلال التركي في لواء الإسكندرون السليب و يقود الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون.


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