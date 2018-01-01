عائلة محمود ياسين تنفي إصابته بمرض الزهايمر

جهينة نيوز:

علقت عائلة الفنان محمود ياسين،على منشور لكاتب سعودي يفيد بإصابة النجم الكبير بمرض الزهايمر، وإنه متواجد حالياً في إحدى المصحات للعلاج.

و قال الفنان محمد رياض صهر الفنان مستغربا كلمات الكاتب تركي الحمد بشأن مرض حماه ، إنه كان من الممكن أن يتصل به ويطمئن على صحة النجم الكبير بنفسه بدلا من نشر الأخبار غير المؤكدة بحسب موقع فيتو.

كما علقت رانيا محمود ياسين على خبر إصابة والدها بالزهايمر، معلنة استيائها من هذه الشائعة، ومشددة على إنها سوف تقاضي أي شخص يروج مثل هذه الأقاويل غير الصحيحة.

وأضافت رانيا محمود ياسين إنها لن تتغاضى عن أي شائعة سوف تعترض والدها، فهي من الممكن أن تتغافل عن أي أمر يخصها ولكن والدها لن تتجاهل أي خبر غير صحيح يخصه، بحسب تصريحها لفيتو.

وعن مكان الصورة الذي تم الادعاء بأنها مصحة لعلاج الزهايمر، قالت رانيا محمود ياسين أن الصورة التقطت في مناسبة عائلية في منزل أقاربهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمود ياسين للشائعات، فقد سبق وأن تردد أن وضعه الصحي غير جيد، إلا أن عائلته نفت الأمر تماماً مؤكدين على أن صحته على أحسن حال.