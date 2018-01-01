إصابة طالبين بإطلاق نار في مدرسة بلوس أنجلوس

جهينة نيوز:

أصيب طالبان، أحدهما في حالة حرجة، جراء حادث إطلاق نار في أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس المتوسطة في ولاية لوس أنجلوس.

وتلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في مدرسة سلفادور كاسترو المتوسطة في ويستليك، وفقا لمسؤول شرطة لوس أنجلوس دريك ماديسون، حسبما أورد موقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

والمصابان هما طالبين فتى وفتاة يبلغان 15 عاما.

وذكرت إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس أن سيدة تبلغ من العمر 30 عاما أصيبت بجراح طفيفة، لكن ليست من جراء الطلقات النارية.

وشوهد ضباط الشرطة وهم يعتقلون شابة ويقتادونها إلى سيارة الأمن.