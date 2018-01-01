أوامر باعتقال 120 جنديا في الجيش التركي

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 20:34 | سياسة, عالمي

أوامر باعتقال 120 جنديا في الجيش التركي

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن ممثل الادعاء أصدر أمرا باعتقال 120 من أفراد الجيش لصلتهم برجل الدين البارز فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الشرطة بدأت مداهمات متزامنة في 43 إقليما للقبض على المشتبه بهم ويعتقد أن 58 منهم من مستخدمي تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية المشفرة، الذي تقول أنقرة إنه شائع الاستخدام بين أنصار الداعية غولن.

وكانت السلطات التركية حظرت استخدام التطبيق في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في صيف 2016، معللة ذلك بأن أتباع غولن استخدموه في التواصل ليلة الانقلاب عندما قاد جنود متمردون دبابات وطائرات حربية لمهاجمة البرلمان وقتل آنذاك أكثر من 240 شخصا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا