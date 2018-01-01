أوامر باعتقال 120 جنديا في الجيش التركي

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن ممثل الادعاء أصدر أمرا باعتقال 120 من أفراد الجيش لصلتهم برجل الدين البارز فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الشرطة بدأت مداهمات متزامنة في 43 إقليما للقبض على المشتبه بهم ويعتقد أن 58 منهم من مستخدمي تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية المشفرة، الذي تقول أنقرة إنه شائع الاستخدام بين أنصار الداعية غولن.

وكانت السلطات التركية حظرت استخدام التطبيق في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في صيف 2016، معللة ذلك بأن أتباع غولن استخدموه في التواصل ليلة الانقلاب عندما قاد جنود متمردون دبابات وطائرات حربية لمهاجمة البرلمان وقتل آنذاك أكثر من 240 شخصا.