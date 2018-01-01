الاردن تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 20:29 | سياسة, عربي

الاردن تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلنت الاردن، الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني نقلا عن الجريدة الرسمية.

وقال مصدر حكومي أردني إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".

وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وتم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغيانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.


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