نصيحة روسية لامريكا بعد حادثة الاعتراض

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 17:41 | سياسة, عالمي

نصيحة روسية لامريكا بعد حادثة الاعتراض

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المناورة التي قامت بها الطائرة الروسية "سو-27" قرب الطائرة الأمريكية، "أي أر-3 أريس"، كانت قانونية وتقليدية وآمنة.

وجاء في البيان وزارة الدفاع: "مناورات المقاتلة الروسية يوم 29 يناير كانت تقليدية، وقانونية تماما وآمنة تماما بالنسبة لطائرة الاستطلاع الأمريكية أي أر-3 أريس".

وأشارت الوزارة إلى أن شبه جزيرة القرم، التي تقترب من أراضيها الطائرات الأمريكية، جزء لا يتجزأ من روسيا. "من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن الطائرات الروسية ستلاقي الطيارين الأمريكين الذين يرسلون لإجراء استطلاع في منطقة البحر الأسود، وليس الشركاء الأوكرانيين".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه من المستحسن تجنب هذا الطريق في المستقبل أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على قواعد أدائها".


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