المحيسني يعلق على استهداف الرتل التركي بريف حلب، ماذا قال؟

جهينة نيوز

علق الارهابي السعودي عبدالله المحيسني، العضو السابق بما يسمى مجلس شورى هيئة تحرير الشام ( جبهه النصرة ) أول أمس الثلاثاء، على استهداف الرتل التركي بعبوة ناسفة بريف حلب الغربي.

وقال المحيسني في تدوينة له عبر حسابه ببرنامج تلغرام، أنه «بعد مفاوضات واتفاق يدخل رتل تركي ويرافقه رتل لهيئة تحرير الشام ثم يتم استهداف ذلك الرتل بمفخخة»،

وزعم المحيسني أن العملية : «فعل شنيع لا يفعله إلا من لا أخلاق له ولا دين» بحسب تعبيره.

جدير بالذكر، أن رتل للجيش التركي تعرض للاستهداف بسيارة مفخخة بريف حلب الغربي، أثناء توجهه لريف حلب الجنوبي لإقامة نقطة مراقبة ضمن اتفاق خفض التوتر، مما أسفر عن مقتل موظف مدني تركي يتبع لوزارة الغابات وإصابة ضابط تركي، وفقا للسلطات التركية.

وكان الرتل قد تعرض الاثنين، لقصف مدفعي من قبل الجيش السوري أثناء محاولته التقدم لإنشاء نقطة المراقبة جنوب حلب