مقتل عشرين جندي تركي و تدمير سيارة للاحتلال في عفرين

جهينة نيوز

أعلنت مصادر إعلامية من وحدات حماية الشعب في مدينة عفرين السورية التي تتعرض لغزو من قبل الاحتلال التركي, عن مقتل عشرين جندي تركي على الاقل في بلدة زعرة في عفرين.

و أفادت وحدات حماية الشعب أنها تشتبك مع قوات الاحتلال التركي في بلدة الزعرة و أكدت مقتل ما لا يقل عن عشرين جندي تركي في الإشتباكات.

و في ذات السياق نفذت وحدات حماية الشعب كمينا ضد الجيش التركي في قرية قرنة على محور ناحية بلبلة، و قالت في بيان لها "استطاع مقاتلونا تدمير سيارة عسكرية لجيش الغزو التركي تدميرا كاملا، وقتل من فيها".