أبطال مسلسل شوق يتصدرون ترشيحات

جهينة نيوز

أعلن الموقع الرسمي لجائزة "موريكس دور" في دورته الـ 18 قائمة الممثلين المرشحين لجائزة أفضل ممثل وممثلة عربية لعام 2018.

ومن النجوم السوريين الذين دخلوا قائمة الترشيحات عن جائزة أفضل ممثلة عربية الممثلتان سوزان نجم الدين ونسرين طافش عن دورهما في مسلسل شوق و الممثلان باسم ياخور وفراس الحلبي لجائزة أفضل ممثل عربي عن دورهما في المسلسل ذاته.

تجدر الاشارة إلى أن مسلسل شوق من إنتاج شركة إيمار الشام عام 2017، تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي، وتناول المسلسل في أحداثه قصص الحب أثناء الحرب ومعاناة النساء السوريات المخطوفات لدى تنظيم " داعش " الإرهابي وفضح تجارة الرقيق والجنس التي يقوم بها التنظيم في سورية.

المصدر:شركة إيمار الشام