عون: لبنان تحرك لمواجهة ادعاءات إسرائيل بشأن منطقة نفط وغاز بحرية

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 14:14 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

عون: لبنان تحرك لمواجهة ادعاءات إسرائيل بشأن منطقة نفط وغاز بحرية

جهينة نيوز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بشأن منطقة نفط وغاز في منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين.

وكانت إسرائيل قد وصفت يوم الأربعاء أول مناقصة يطرحها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية بأنها ”استفزازية للغاية“ وقالت إن مشاركة الشركات الدولية ستكون من قبيل الخطأ.

ونشر عون التصريح على حسابه على تويتر وقال فيه ”لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة“.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    1/2/2018
    14:55
    طبعا احد احتماليين لهذا التصريح ... العوني كان الله بعونه
    ١- التغطيه علي الازمه الداخليه التي تعاني منها مراكز القوى في لبنان قبل الانتخابات ٢- اووو..لتعطيل الانتخابات وافتعال ازمه بعد ان شعرت الاقطاعيه السياسيه والمافيات السياسيه والمرتزقه والمنتفعين في الاحزاب التقليدية بانها ستفقد دورها علي الساحه اللبنانيه عبر نتائج الانتخابات ، ولذلك هناك من يحاول تحريك الوضع في لبنان بعد ان فشلت الفوضي الخلاقه في تحويل لبنان لبؤرة توتر في المنطقه واليوم جاءت مثل هذه التصريحات والاستفزازات الاسرائيليه والخليجيه لاعاده توتير الاوضاع في لبنان والقيام بهجوم معاكس لاستعاده دورها باستراتيجيات جديده ، ونصيحه يا عون واصبر علي التصريحات لبعد الانتهاء من الانتخهابات النيابيه وبعدها سيكون وضعك اقوى بعد تحجيم مرتزقه الاقطاعيه السياسيه وسياسين المحاصصات المافيويه

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