عون: لبنان تحرك لمواجهة ادعاءات إسرائيل بشأن منطقة نفط وغاز بحرية

جهينة نيوز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بشأن منطقة نفط وغاز في منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين.

وكانت إسرائيل قد وصفت يوم الأربعاء أول مناقصة يطرحها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية بأنها ”استفزازية للغاية“ وقالت إن مشاركة الشركات الدولية ستكون من قبيل الخطأ.

ونشر عون التصريح على حسابه على تويتر وقال فيه ”لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة“.