جلسة تصوير "عارية" لجيجي وبيلا حديد.. والجمهوره غاضب

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 13:33 | منوعات, منوعات

جلسة تصوير

جهينة نيوز:

أثارت عارضتا الأزياء العالميتان بيلا وجيجي حديد غضب جمهورهما بعد جلسة تصوير جديدة ظهرتا فيها (في الصورة المرفقة) عاريتين بالكامل ومتعانقتين.

وخصصت جلسة التصوير للغلاف الخاص بمجلة Vogue البريطانية لعددها لشهر آذار 2018 المقبل. ولكن الصورة المرفقة للأختين اللتين تظهران فيها وهما عاريتان وساقا إحداهما تلتف على ساقَي الأخرى، أثارت الانتقادات واعتبرها الكثيرون استفزازية.

ووصف جمهور جيجي وبيلا الصورة غير المحتشمة بـ "المروعة"، و"الغريبة"، و"المزعجة"، كما قال بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إن الصورة تُعتبر سلوكاً سيئاً، مشيرين إلى أن علاقة مُحرَّمة تجمع بين الشقيقتين، بحسب تقرير موقع Fox News الأميركي.

كما وجد مستخدمو "تويتر" خطأً في استخدام المجلة الشهيرة الواضح لبرنامج "فوتوشوب" لتعديل الصور، فبعضهم اتّهم "فوغ" باستخدام البرنامج لتعديل وجه بيلا لدرجة جعلت التعرُّف على ملامح وجهها صعباً.

هذا واحتفلت بيلا وجيجي بالظهور الأول لهما على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية، فنشرتا صور الغلاف على حساباتهما على "إنستغرام" و"تويتر". وقالت جيجي: "أنا فخورة جداً لكوني نجمة غلافكم لشهر آذار مع شقيقتي بيلا حديد".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    1/2/2018
    14:38
    في احد تصريحات جيجي ان والدها علمها اصول الاخلاق الاسلاميه
    عودوا لهذا التصريحات التي ادلت بها جيجي فس السنه الماضيه مدافعة عن الاسلام ... وبان والدها علمها اصول الديانه الاسلاميه .. وكانت تصوم ومضان - وتقرا القران .. وتعلمت الاخلاق الاسلامية السمحه ...؟ ولكن لادري علي اي مذهب .. ولكن على الاغلب ... علي المذهب الشافعي ليشفع الله ذنبوبها ... برحله حج في اخر عمرها عندما ...تتقاعد من هذه المهنه ..

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