جلسة تصوير "عارية" لجيجي وبيلا حديد.. والجمهوره غاضب

جهينة نيوز:

أثارت عارضتا الأزياء العالميتان بيلا وجيجي حديد غضب جمهورهما بعد جلسة تصوير جديدة ظهرتا فيها (في الصورة المرفقة) عاريتين بالكامل ومتعانقتين.

وخصصت جلسة التصوير للغلاف الخاص بمجلة Vogue البريطانية لعددها لشهر آذار 2018 المقبل. ولكن الصورة المرفقة للأختين اللتين تظهران فيها وهما عاريتان وساقا إحداهما تلتف على ساقَي الأخرى، أثارت الانتقادات واعتبرها الكثيرون استفزازية.

ووصف جمهور جيجي وبيلا الصورة غير المحتشمة بـ "المروعة"، و"الغريبة"، و"المزعجة"، كما قال بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إن الصورة تُعتبر سلوكاً سيئاً، مشيرين إلى أن علاقة مُحرَّمة تجمع بين الشقيقتين، بحسب تقرير موقع Fox News الأميركي.

كما وجد مستخدمو "تويتر" خطأً في استخدام المجلة الشهيرة الواضح لبرنامج "فوتوشوب" لتعديل الصور، فبعضهم اتّهم "فوغ" باستخدام البرنامج لتعديل وجه بيلا لدرجة جعلت التعرُّف على ملامح وجهها صعباً.

هذا واحتفلت بيلا وجيجي بالظهور الأول لهما على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية، فنشرتا صور الغلاف على حساباتهما على "إنستغرام" و"تويتر". وقالت جيجي: "أنا فخورة جداً لكوني نجمة غلافكم لشهر آذار مع شقيقتي بيلا حديد".