الدوري السوري الممتاز هل يحافظ الزعيم على الصدارة في ختام الذهاب؟

جهينة نيوز – غسان شمة:

تختتم غداً الجمعة مباريات مرحلة الذهاب من الدوري السوري لكرة القدم بإقامة الجولة الثالثة عشرة بدءاً من الساعة الثانية ظهراً وسط منافسة شديدة على الصدارة بين ثلاثة فرق يتقدمها فريق الجيش صاحب الصدارة ( 27 نقطة ) بفارق نقطتين عن الوحدة والاتحاد ... لكن جولة الختام هذه ستكون صعبة للفرق الثلاثة بمواجهات فرق طامحة ستلعب على أرضها .. وفي التفاصيل:

الزعيم في ضيافة حطين

صحيح أن الجيش من أكثر فرق الدوري توازناً وواقعية في حساباته ومواجهاته و خاصة أمام الحوت الحطيني الذي تحسن أداؤه بوضوح في المراحل الأخيرة و يبدو منتشياً بفوز المرحلة السابقة، ويطمح لفوز جديد على المتصدر لكن الزعيم يعرف كيف يقود مثل هذه المباريات لمصلحته فوق المستطيل الأخضر، ومن المتوقع أن تكون المباراة لاهبة وندية وسط الملعب بين قراءتي المدربين.

الحرفيون والوحدة

لقاء آخر صعب على الوصيف في حلب يجمع بين الوحدة الوصيف ومضيفه ح . حلب الذي تميز منذ بداية الموسم بانطلاقة جيدة لكنه في المراحل الأخيرة تعثر نتيجة المشكلات المتعددة على مستوى إدارة النادي ما انعكس سلباً على عطاء اللاعبين في الميدان وهذه النقطة تبدو في مصلحة البرتقالي الطامح لاقتناص أية كبوة للمتصدر لكن المباراة ليست سهلة على أرض الحرفيين الذي أثبت سابقاً أنه يجيد مواجهة كبار الدوري ومقارعتهم..

المحافظة والاتحاد

في دمشق سيحل الاتحاد، شريك الوصافة، ضيفاً على المحافظة فوق العشب الصناعي الذي تعود عليه الأخير ما يعني أنه قد يستغل هذه الحالة للخروج بنتيجة إيجابية على حساب الاتحاد خاصة وأن المحافظة في موقع متأخر ويأمل بسرقة ثلاث نقاط غالية وهو يدرك صعوبة ذلك لأن الفارق الفني يرجح كفة الاتحاد بشكل واضح كما أن طموح الأهلاوي يتجه إلى اللقب وبالتالي فالنقاط هذه شديدة الأهمية له.

الشرطة وتشرين

في مباراة صعبة

وخاصة على فريق تشرين الذي يعاني كثيراً ويبدو جهازه الفني أمام امتحان جديد فمنذ تسلم أنس مخلوف المهمة لم يحقق البحارة أي فوز ومباراة الختام لمرحلة الذهاب صعبة جداً في مواجهة الشرطة على ملعب الفيحاء بدمشق، وأي تعثر لتشرين يعني مراكمة المزيد من الإحباط والمشكلات خاصة وأن جهازه الفني استقال ثم عاد عن الاستقالة، في حين يبدو الشرطة أكثر استقراراً وقد يتمكن من استغلال ذلك..!

الكرامة يستضيف النواعير

في حمص مازال الكرامة من الفرق الباحثة عن ثبات في المستوى والنتائج في آن معاً بغض النظر عن الأداء الذي يتميز به أحياناً، وامتحانه الجديد على أرضه مع النواعير مهم جداً في هذه المرحلة إذا ما أراد بالفعل التقدم نحو مقارعة كبار الدوري لأن التاريخ وحده لا يكفي.

المجد والجهاد

يبدو أن فريق الجهاد قد بدأ بإغلاق ملف الدوري الممتاز بعد سلسلة طويلة من للنتائج السلبية بفوز وتعادلين وتسع خسارات وكل الظروف تعانده، وليس المجد الحادي عشر بأفضل منه فالمواجهة بين همين وأملين ومن هنا صعوبتها.

الطليعة والوثبة

في حماه يسعى الطليعة صاحب المركز الرابع إلى تأكيد جدارته ، بعد غد، على ضيفه الوثبة الذي مازال في حالة قلقة، وكل المؤشرات تشير إلى إمكانية تخطي الطليعة لهذا الامتحان على أرضه بنجاح خاصة وأن فوزه على الجهاد في المباراة المؤجلة زاد من ثقته بنفسه، لكن هذا ليس بالمعيار النهائي فمستوى الفرق يتبدل من مباراة إلى أخرى ويمكن أن يكون ذلك معبراً للوثبة للانتفاض على ذاته...؟

ترتيب الفرق:

الجيش27، الوحدة والاتحاد ولكل منهما 25، الطليعة20، ح. حلب ثم الشرطة بـ 18، تشرين 17، الكرامة وحطين 15، النواعير 14، المجد 12، المحافظة ثم الوثبة بـ 11، وأخيراً الجهاد بخمس نقاط.