التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ليغانيس وإشبيلية في كأس إسبانيا

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 12:34 | رياضة, كرة القدم

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة ليغانيس وإشبيلية في كأس إسبانيا

جهينة نيوز

خيم التعادل الإيجابي (1-1) على المواجهة التي جمعت ليغانيس وضيفه إشبيلية أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

افتتح إشبيلية التسجيل عن طريق الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 21، وعادل ليغانيس الذي أقصى ريال مدريد من الدور ربع النهائي للمسابقة، عن طريق اليوناني ديميتريس سيوفاس الذي تابع برأسه في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية في الدقيقة 56، أخطأ حارس إشبيلية في التعامل معها.

ويستضيف اليوم برشلونة حامل لقب المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، في ذهاب نصف النهائي الثاني فريق فالنسيا، على أن تقام مباراتا العودة في 7 و8 من فبراير/شباط الجاري.

المصدر: RT


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