قطر: أمريكا ملتزمة بسلامة أراضينا

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 12:23 | سياسة, عربي

قطر: أمريكا ملتزمة بسلامة أراضينا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة وواشنطن وقعتا إعلانا للتعاون الأمني الإقليمي يتضمن التزام أمريكا بالتصدي لأي تهديدات خارجية تتعرض لها قطر.

وأضاف آل ثاني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية ونقلتها صحيفة "الشرق" القطرية، أن هناك شراكة استراتيجية بين قطر والولايات المتحدة عمرها أكثر من 45 سنة، ونتج عنها كثيرا من التعاون في جميع المجالات سواء كان مجال الدفاع أو في الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب وغيرها.

وقال وزير الخارجية القطري: "هناك اتفاقية دفاعية في الأصل موقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة بحكم استضافتنا للقاعدة الأمريكية، وهذا الإعلان والتأكيد بما ورد في هذه الاتفاقية وهي أيضا التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضي القطرية والدفاع المشترك مع دولة قطر في حالة أي تهديد خارجي وهذه الرسالة ليست موجهة لأي طرف ما ولكن هي رسالة شراكة والتزام بين قطر والولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن بلاده "ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها وإن أي أحد يهدد سيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

​وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرروا مقاطعة قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران العام الماضي، واتهمتها بأنها تدعم الإرهاب، لكن قطر ترفض هذه الاتهامات وتنفيها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    1/2/2018
    15:00
    كم دفعتعوا ثمن هذا التصريح يا بهايم يا جحاش ..
    امريكا لاتطلق تصريحات بدون مقابل ... يعني لو كان هذا التصريح اعلان في جريده نيويورك تايمز .. كان ارخص يا اغبياء ...والله لتضلوا طول عمركم جحاش وبهايم ..

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا