اعادة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي بين مدينتي الحسكة والقامشلي

الخميس, 1 شباط 2018 الساعة 12:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

اعادة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي بين مدينتي الحسكة والقامشلي

جهينة نيوز

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة الاتصالات على مسار الكبل الضوئي الحسكة – تل تمر- القامشلي بعد إصلاح الأعطال الناتجة عن قطع الكبل من قبل مجهولين في منطقة المداجن وتل جمعة ومدخل تل تمر.

وفي تصريح ل سانا بين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أن هذا الإجراء أسهم بزيادة وثوقية الاتصالات بين مقاسم مدينتي الحسكة والقامشلي وخفف من الضغط الحاصل على المقاسم.

كما لفت إلى أن ورشات الشركة قامت بإصلاح غرفة التفتيش في حي النشوة بالمدينة بعد تعرض كوابلها للسرقة من قبل مجهولين ما أدى إلى إعادة خدمة الاتصال الثابت لنحو 1600 مشترك في المنطقة.

وكان فرع الشركة السورية للاتصالات أعاد منتصف الشهر الجاري الخدمة الهاتفية لمقسم اتصالات تل براك الذي يخدم نحو 9000 مشترك.


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