«ليلى غفران» تعود للساحة الفنية بأغنية جديدة؟!

جهينة نيوز:

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة المغربية ليلى غفران للظهور من جديد، بتدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستقرام مرفوقة بصورة من داخل الاستوديو وهي تسجل أغنية جديدة باللهجة المغربية.

وقد علقت ليلى غفران على الصورة قائلة: “صورة حصرية من الاستوديو انتظروني قريبا”.

ومن المقرر أن تطرح ليلى غفران ألبوما جديدا الشهر المقبل، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من مختلف أنحاء العالم، ويضم أغنيات بلهجات متنوعة من بينها المصرية والخليجية.

وسبق لغفران أن صرّحت أنه لا يوجد سبب وراء ابتعادها عن المجال الفني، كل ما في الأمر أنها تحرص دائما على أن ما تقدمه لجمهورها لا بد أن تكون مقتنعة به.

من جهة أخرى، تستعد غفران للسفر إلى أمريكا من أجل إحياء حفلات فنية في عدة ولايات في أمريكا أواخر الشهر المقبل.