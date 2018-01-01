أبراج يوم الخميس 2018/2/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١/ ٢: عنده شفقة ومثالية وجهة نظره واسعة حول الامور الحياتية يميل لرؤية الامور الكبيرة بدل من تدوين التفاصيل، يعمل بمفهوم القوة والمادة ومساعدة الاخرين، خلط شخصيته متارجخ بين الحب للحياة وبين الحزن والكآبة، هذه السنة تحمل لك مسائل يجب ان تستغلها، تعزيز ثقتك بنفسك لتقطف ثمار نتائج مميزة، ارتباط للبعض صداقات للبعض تحقيق ذات للبعض، حركة تجدد سفر للبعض، للبعض عمل جراحي ومشاكل مادية وللبعض تحصيل علمي ومشكلة عقارية تحل في ٢٠١٨

الحمل: مبتهج وسعيد، تجد التسلية في عملك نهارك فيه حظ وتعرف لقاء مهم او حدث يسعدك، تنجز مهمة تستحق عليها التهنئة، تصيب الهدف وتحصل على مكسب معنوي. ومادي وتجد حلا لامر ازعجك من فترة، تتنقل من قصة لقصة، لقاء مهم مساء كن جاهز لان العمل يناديك وبرامجك ومواعيدك تتغير، للبعض مشغول بقصة تتعلق بعمل اكثر من مكان وقد تأخذ عملك الى البيت، احذر مساء على صحتك وغذائك

الثور: تفرض وجهة نظرك او تنتفض على واقع او ترفض التنازلوتسل اشارات لبعض الجهات او تتلقى انذار ايضا، مشاكسة عائلية على مستوى شخصي بيتي، تاخذ على خاطرك وتضع نفسك في مشاكل، يطلب منك الهدوء والايجابية حتى ينتقل القمر للعذراء وترى انك من المستحيل ان تكون بعيد عن الناس، حلول قريبة ووجهة نظرك واسعة، متحمس لمصارعة اي قضية

الجوزاء: يوم حافل بالاحداث، مكتوب عليك ان تعطي وتنجز وتستقبل وجوه جديدة طول النهار، اتصالات تنقلات توقيع عقود، تلتقي باحبة وتشارك بنقاشات، تبرز قدراتك وتتكلف بمهمات مضاعفة، الجو صاخب وكن متحضرا لزيارة عائلية مفاجئة

السرطان: نهارك يحمل لك نصيحة ثمينة تتعلق بشأن مالي وتصحح الاخطاء ويكون التفاهم مع محيطك افضل، تنخرط بمجموعة جديدة تتوصل لانجاح خطواتك، مسائل مالية ونقاش حول راتب ربما هدايا ومكاسب، عملية شراء مهمة، تقود مجال الحركة وتلتقي اناس تحبهم او تجبر على الالتحاق بموضوع فيه حركة وتواصل، تنقل مساء

الاسد: القمر ببرجك حتى ساعات المغيب، يومان جيدان ايجابيان مرا، تشعر بارتياح يطرا ليولسيك من بعض الاحزان، تشرف على بعض الصدف المفاجئة، تغير اتجاهاتك وتفتح معركة تخوض فيها نقاشات مالية بانتقال القمر من برجك الى برج العذراء، حول الهزيمة الى انتصار مساء فرض سيطرتك وفكرة جديدة ومال

العذراء: كن حذرا اليوم ولا تظهر الحقد ولا الكره، تشعر بالم على تصرف او موقف من الاخرين نهارك بطيء ضاعف جهودك ولا تنتظر من التخرين اي شيء، حاول ان تكون صامدا ولا تشوش ذهنك، بانتقال القمر لبرجك من المغيب تطلق افكار وتشعر بارتياح وتقلب معايير ومقاييس، غدا طاقتك عالية

الميزان: تسيطر على المواقف بطبعك لا تحب از تلعب دور الضحية، المزاج جيد مستعد للمساعدات تشارك بالنشاطات، دعوات ولقاءات وسوء تفاهم تجد له حلا، حدث اجتماعي، مساء احتجاج وشكوك ومعاتبات يجب ان تكون في البيت

العقرب: يفرض عليك بعض الاحداث وتود للوراء، تشرح موقفك يوم مهم على صعيد عمل، انتبه لا تسيء خلاله احتمال يصيبك احد ما وقد يحتاجك احد الوالدين، كن مستعد وانتبه من المشاكل ، مساء تنعم باجواء ايجابية وتكون وسط اجواء جديدة حافظ على انجازاتك، تعب في النهار وسهر في الليل

القوس: ناجح بالحركة والتواصل تجمع بين ملفين وبعض الملفات الشخصية لا تتفاجأ بوصول زوار من أمكنة بعيدة او اتصالات لاماكن بعيدة، كن متسامح وعاقل بكل شيء، القرارات تعثر وتتشابك مع المصالح، بانتقال القمر الى ضمن مربعك في العذراء تخترق الحواجز وتتبدل اساليب التعامل، تحافظ على سمعتك وتتعامل مع غرباء وامر صحي استشفائي يظهر مساء.

الجدي: تحكي مواقفك الجو مشحون، تعيش إرباك او تسمع معلومات تربكك، لا تعلق اهمية على معلومات صغيرة، نزاعات مهنية شخصية على صعيد امور مالية مشتركة، تقدم مساعدات لبعض المحتاجين، كن جاهز احتمال يستفيد احد من خبرتك وتحصل عل استحقاقات فواتير، مساء تدخل في تغييرات جيدة، مكافآت تسهل امورك، مساء فواتير تتحول الى اوراق وتكون سعيدا وقد تستقبل زوار

الدلو: تركز على الشراكة حاول ان تتجاوز العقبات لانك تتحاور مع الاخرين، لا تتفرد برأيك وخاصة اذا شعرت بتململ برايك، انتبه من العرقلة والطيش واكد على اي امر تقوم به، بامكانك ان تقدم تنازلات وتتعرف اكثر على شريكك لكن تتطلع على معلومات تخص علاقتكما، تعمل مصالحة مساء، امور استشفائية ومالية وحظوظ لك مساء

الحوت: نهار فيه عمل كثير وتنقل من حال لحال، عروض جديدة وامر معلق وترى ان اعمالك تراوح مكانها، حاول ان تاخذ قرار بنفسك فيزوى التوتر، تبحث عن راحتك من المساء، لا تخالف الشريك حتى لو عاكسك، توقيع على صعيد الشراكة او امر عاطفي