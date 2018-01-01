جهينة نيوز:

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي اليوم الأربعاء، ان البيت الأبيض يعتزم الكشف عن مذكرة سرّية للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، يُشير الجمهوريون الى انها تُظهر انحياز مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل، ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وأضاف كيلي في مقابلة مع راديو "فوكس نيوز": "سيجري كشف النقاب عنها هنا سريعاً جداً حسبما اعتقد، ثم سيراها العالم أجمع"، مضيفاً أنه رأى الوثيقة المؤلفة من 4 صفحات وأن محامي البيت الأبيض يعكفون على مراجعتها.

وحذّر مسؤولو وزارة العدل من أن الكشف عن المذكرة سيكون من قبيل التهوّر. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن مسؤولين في الوزارة نصحوا كيلي بعدم الكشف عن المذكرة، على أساس أنها قد ترفع السرّية عن معلومات حساسة.

وابدى مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي، "قلقه البالغ"، ازاء مدى دقة المعلومات الواردة في مذكرة اعدها عضو جمهوري في الكونغرس، تصف الجهاز بأنه منحاز.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي: "فيما يتعلق بمذكرة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لقد تمّ منح الاف بي آي فرصة محدودة لمراجعتها، عشية تصويت اللجنة على اصدارها".

وتابع الجهاز الفدرالي: "كما قلنا في المراجعة الاولى، لدينا قلق بالغ ازاء اغفالات للوقائع تُؤثر جوهرياً على دقة محتوى المذكرة".

وأبلغت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز شبكة "سي ان ان"، بأن المذكرة لا تزال قيد المراجعة، معتبرةً ان "هناك دائماً فرصة لعدم الكشف عنها".

وصوّتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب هذا الأسبوع، لصالح الكشف عن المذكرة. وأمام ترامب حتى مطلع الأسبوع، ليُقرّر ما إذا كان سيُعلن عنها للرأي العام.