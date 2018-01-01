إطلاق صاروخ باليستي على اجتماع لقيادات العدوان السعودي بالجوف

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية مساء اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا من نوع “قاهر تو إم” على اجتماع لقيادات العدوان السعودي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ الباليستي “قاهر تو إم” استهدف اجتماعا لقيادات العدوان في المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف.

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية كانت أطلقت في الـ4 من كانون الثاني/يناير الجاري صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمعات لمرتزقة العدوان بالساحل الغربي.

وفي الـ18 من كانون الاول/ديسمبر الماضي أُطلق صاروخ باليستي من نوع قاهر تو إم على معسكر لبنات التابع للمنافقين في محافظة الجوف.

وتتصاعد ضربات القوة الصاروخية اليمنية منذ بداية العام الجاري 2018 بشكل ملفت، حيث تحصد العديد من مرتزقة العدوان في جبهات الداخل قتلى وجرحى؛ وتحصد معهم جنود سعوديين في جبهات ما وراء الحدود.

المصدر: المسيرة نت