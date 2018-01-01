تركيا و قبل أن تتمكن من إحتلال عفرين تكشف نواياها العدوانية

جهينة نيوز

نشرت صحيفة الصباح اليومية في تركيا تصريحات لمسؤول تركي يكشف فيها عن نوايا تركيا و مطامعها بإحتلال عفرين و ذلك بعد أن كشف ايلنور شفيق و هو مستشار سياسي رفيع المستوى لرجب طيب أردوغان رئيس تركيا, في تصريح للصحيفة ان تركيا في حال احتلت عفرين لن تسلمها للدولة السورية, و بحسب شيفيق فإن الدولة السورية هي الداعم الأساسي لـ حزب العمال الكردستاني.

و أكد المسؤول التركي شيفيق إن وصول القوات السورية الى الحدود التركية السورية سيهدد الأمن التركي و لذلك لن تسلم تركيا الحدود للقوات السورية و هو ما يكشف نواياها العدونية و بأن عمليتها الغير مبررة سببها إحتلال أراضي سورية, و ليس قتال منظمات كردية كما تدعي, فبحسب تصريحات المسؤول التركي فإن تركيا تسعى لإحتلال شريط حدودي بحجة إبعاد القوات السورية عن حدودها .