نظام البشير يقمع المتظاهرين على ارتفاع الأسعار في الخرطوم

جهينة نيوز

أطلق عناصر من الأجهزة الأمنية السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا في العاصمة الخرطوم للاحتجاج على ارتفاع الأسعار.

وأوضحت مصادر إعلامية أن عشرات السودانيين تجمعوا في ميدان الرابطة في ضاحية شمبات شمالي العاصمة الخرطوم للاحتجاج على سياسات التقشف وزيادة الأسعار للمواد الغذائية.

وأضافت أن المحتجين لم يتمكنوا من الدخول إلى ميدان الرابطة، وأن قوات الأمن فرقتهم بطلقات المسيلة للدموع، مشيرة إلى أن الشرطة تقوم بملاحقة بعض المتظاهرين داخل الأحياء المجاورة لميدان الرابطة.

وكانت السلطات السودانية اعتقلت في وقت سابق العديد من شخصيات وطلاب ونشطاء منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز التي اندلعت في مناطق متفرقة من السودان بينها الخرطوم مطلع الشهر الجاري