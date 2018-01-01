أحدث منظومة دفاع جوي بيد أهالي عفرين – التفاصيل

جهينة نيوز

نشر ما يسمى لواء سمرقند الارهابي المدعوم من نظام الاحتلال التركي صور يقول انها غنائم من القوات المدافعه عن بلدة عفرين و بحسب تقرير المجموعه الارهابية فقد تم مصادرة صاروخ روسي طراز فيربا من جماعات بي كا كا هذا و تعتبر صواريخ فيربا أحدث نظم الدفاع الجوي المحمولة على الكتف و التي تعتبر نادرة الإنتشار حيث أعلن عن وجودها فقط بيد القوات الروسية و السورية و الأرمنية, في حين قد ترغب كل من مصر و الهند و الجزائر بالحصول عليها.

و يظهر في الفيديو الذي نشرته الجماعه الارهابية صور تظهر صاروخ يشبه صاروخ فيربا الروسي و من غير المعلوم إذا كان نسخة بلاستيكية تستعمل للحرب النفسية أم أنه فعلا بيد القوات المدافعه عن عفرين, حيث يعتقد أن القوات الكردية لو كانت تملك هذا الصاروخ لتحولت سماء عفرين الى جحيم للقوات التركية مع صاروخ مداه 6 كلم برأس قتالي شديد الإنفجار و الشضايا, و كانت لقطات سابقة أظهرت القوات الكردية تشتبك مع مروحيات تركية و لم تستعمل مضادات جوية.