"جماعة عسكرية" جديدة تعلن مسؤوليتها عن استهداف رتل للاحتلال التركي

جهينة نيوز

بعد تضارب الأنباء عن الجهة المسؤولة عن إستهداف رتل عسكري تركي حاول الاقتراب من مناطق سيطرة القوات السورية جنوب حلب, صدر بيان عن جماعه تدعى " الجبهة الشعبية لمقاومة الإحتلال التركي" أعلنت مسؤوليتها عن إستهداف رتل عسكري تركي كان يتجه الى منطقة تل العيس.

و أفاد بيان الجبهة الشعبية لمقاومة الاحتلال التركي بأن عناصر من الجبهة قاموا بإستهداف رتل عسكري تركي و قتلوا ثلاث جنود أتراك فيما جرح ست جنود أتراك آخرين و هي واحدة من العمليات التي ستسهدف الاحتلال التركي.

و جاء في بيان الجبهة الشعبية لمقاومة الاحتلال التركي" نتعهد امام الله و اما شعبنا السوري العظيم بتطهير ارضنا من جميع الغزاة و من كل من سفك دمنا أو شجع على تقسيم بلدنا و لن نسلم السلاح حتى تتحرر أرضنا من جميع الغزاة الذين يعيثون في ارض الوطن.

و يذكر أن المجموعة لم تنشيء أي صفحة على الانترنيت و قد نقل بيانها وسائل إعلام موالية لوحدات حماية الشعب في عفرين و التي بدورها تتصدى للإحتلال التركي.