"جماعة عسكرية" جديدة تعلن مسؤوليتها عن استهداف رتل للاحتلال التركي

الأربعاء, 31 كانون الثاني 2018 الساعة 17:00 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

بعد تضارب الأنباء عن الجهة المسؤولة عن إستهداف رتل عسكري تركي حاول الاقتراب من مناطق سيطرة القوات السورية جنوب حلب, صدر بيان عن جماعه تدعى " الجبهة الشعبية لمقاومة الإحتلال التركي" أعلنت مسؤوليتها عن إستهداف رتل عسكري تركي كان يتجه الى منطقة تل العيس.

و أفاد بيان الجبهة الشعبية لمقاومة الاحتلال التركي بأن عناصر من الجبهة قاموا بإستهداف رتل عسكري تركي و قتلوا ثلاث جنود أتراك فيما جرح ست جنود أتراك آخرين و هي واحدة من العمليات التي ستسهدف الاحتلال التركي.

و جاء في بيان الجبهة الشعبية لمقاومة الاحتلال التركي" نتعهد امام الله و اما شعبنا السوري العظيم بتطهير ارضنا من جميع الغزاة و من كل من سفك دمنا أو شجع على تقسيم بلدنا و لن نسلم السلاح حتى تتحرر أرضنا من جميع الغزاة الذين يعيثون في ارض الوطن.

و يذكر أن المجموعة لم تنشيء أي صفحة على الانترنيت و قد نقل بيانها وسائل إعلام موالية لوحدات حماية الشعب في عفرين و التي بدورها تتصدى للإحتلال التركي.


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