خطوات أولية تضع العربة على الطريق الصحيح لحل مشكلة الحمضيات بالساحل

جهينة نيوز - عاطف عفيف :

تتعرض الحملة التي تقوم بها الحكومة لدعم الحمضيات في الساحل إلى المزيد من الانتقادات ووصفها البعض بغير المجدية، حيث خصصت الحكومة 2.5 مليار ل.س لشراء المحصول من مزارعي الحمضيات مباشرة من خلال عدد من المراكز التي تم إحداثها في العديد من مناطق المحافظة.

حيث يقول عمار غانم وهو عضو في مجلس محافظة اللاذقية : الغريب أن مشكلة تسويق الحمضيات وتدني أسعارها واضحة للجميع وحلولها معروفة وتتلخص في عملية الفرز والتوضيب بحيث يتم إعداد المنتج بشكل جيد ولائق للتصدير فبدون تصدير للفائض الموجود لن يكون هناك أي حل ، لماذا لا يكون هناك نظرة إستراتيجية للحل فبدل المبالغ التي خصصتها الحكومة في إطار حملة الدعم لشراء الحمضيات من المزارعين كمساهمة بحل إسعافي، وكان بالإمكان رصد هذه المبالغ، لإقامة خطوط فرز وتوضيب عالية الدقة وبأحدث التقنيات العالمية ، تساعد في عملية التهيئة للمنتج السوري للدخول وبمنافسة إلى الأسواق العالمية.

ويقول محمد صافي مزارع حمضيات إن المستفيد من عملية التسويق في إطار حملة الدعم التي تقوم بها الجهات الحكومية هم الضمانة وأصحاب الشماعات والحيتان أصحاب الحيازات الكبيرة من الحمضيات، وأغلب الأموال التي تم تخصيصها لتسويق الحمضيات تذهب إلى أصحاب الحظوة بالمراكز التي تم تخصيصها لإستلام المحصول.

وبدل أن تذهب هذه الأموال لجيوب هؤلاء لماذا لا يتم بناء المزيد من مراكز الفرز والتوضيب المتطورة ، ومعامل للعصائر بطرطوس واللاذقية، ولماذا لا يتم منع استيراد المكثفات التي تستخدمها بعض المعامل في إنتاج العصائر، الغريب أنه تم منح قروض ضخمة لبعض المعامل لاستجرار كميات من الحمضيات لكنهم بدلاً من ذلك راحوا يستوردون المكثفات.

وتساءل سامر منصور هل وصل العقم بالمعالجة إلى هذا المستوى الضعيف من التفكير، حيث بتنا نوزع الحمضيات مجاناً على الناس وفي الضواحي ، والمضحك في الأمر أنه تم توزيع الحمضيات في المناطق والقرى المزروعة بالحمضيات، وحاول البعض من ضعاف النفوس الحصول على كميات من الحمضيات التي يتم توزيعها مجاناً من الشاحنات المخصصة لذلك لإعادة بيعها والاستفادة منها، لذلك يأس المزارعون من عقم القرارات والحلول ونفضوا أيديهم من هذا المحصول، فما كان أمامهم سوى قلع أشجار الحمضيات والاتجاه إلى أنواع جديدة من الزراعات لعل الله يكتب لها الحظ في الأيام القادمة.

المؤسف والمحزن في الأمر أن كميات كبير من الحمضيات تذهب سداً وتخرب وتفسد نتيجة ضعف التسويق، في حين هذا الفائض من الإنتاج يعد حالة إيجابية من المفروض أن استثماره في المجال الصناعي وتحقيق ريعية إقتصادية للبلد من خلال تصديره كمنتج بقيمة مضافة.

وأشار منصور: العام الماضي تم الدعوة من مجلس محافظة اللاذقية لعقد ورشة عمل خاصة مع الخبراء والمعنين بملف الحمضيات للخروج بحلول قبل أشهر من الموسم ، لكن بقدرة قادر وككل مرة تحرف الأمور عن مسارها وتبقى الحلول معلقة، وتساءل أين الخبرات والمختصون بالتسويق.

وفي لقاء مع مدير الزراعة باللاذقية المهندس منذر خيربك قال أنه دعي إلى الاجتماع الأخير في مجلس الشعب نهاية 2017، وحضره وزراء التجارة الداخلية والصناعة والاقتصاد، وخرج ببعض الحلول حيث أقر معمل للعصائر بتكلفة 14 مليون يورو، وتم الإعلان عنه مرتين وفشل الإعلان ، ومن ثم تم وضع حل بالتراضي من قبل وزارة الصناعة بالتواصل مع الشركات الصينية والاتفاق بإنجاز معمل بقيمة حوالي 8 مليون يورو، بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة، كما أن وزارة التجارة الداخلية خصصت 11 مليار ليرة للتصدي لموضوع الفرز والتوضيب وبدأ العمل بإحداث 4مجمعات تنموية في اللاذقية وسيكون هناك في كل مجمع وحدة فرز وتوضيب مجهزة بأحدث التقنيات العالمية تعتمد في عملية الفرز على أشعة الليزر بإلإضافة لبرادات وأفران ونشاطات اقتصادية أخرى، ومدة إنجازها أقل من سنة، والعمل جار على قدم وساق في المركز الأول الذي سيكون في منطقة البرجان .

أما المبالغ المخصصة من قبل الحكومة لحملة دعم الحمضيات هي للتدخل الإيجابي في أسواق الهال أثناء الاختناقات حيث ترسل الكميات المسوقة ضمن الحملة كهدية إلى الجيش والقوات المسلحة وإلى بقية المحافظات الأخرى غير المنتجة للحمضيات، وبسبب عدم توفر وسائط النقل في فترة من الفترات لتسيير الحمضيات إلى المحافظات اضطررنا لتكثيف الحملة ضمن مناطق المحافظة ،مشيراً بأن كمية الحمضيات المسوقة حتى الآن ضمن الحملة وصلت إلى 8000 طن، ولقد ساهمت هذه العملية في تحريك السوق ورفع الأسعار إلى حد ما.

وأشار خيربك بأن تكلفة إنتاج 1كغ من صنف البرتقال ضمن دراسة أعدتها مديرية الزراعة ،من تكلفة البستان حتى يصل إلى طور الإثمار وتوزيعها على عمر الشجرة تصل إلى 59 ل.س ، أما التكلفة الحقيقة تصل إلى 39 ل.س.

ورأى البعض بأن الإجراءات التي تحدث عنها مدير الزارعة باللاذقية هي أولى الخطوات التي تضع العربة على الطريق الصحيح في إطار حل مشكلة الحمضيات ، ونحن أحوج للمزيد من الخطوات وبناء المزيد من المراكز الخاصة بالفرز والتوضيب، ومعامل العصائر لأن إنتاج المحافظة من الحمضيات يفوق مليون طن ويحتاج إلى جهود أكبر لحل مشكلة التسويق بالشكل الكامل و الصحيح ووضع موضوع التصدير في أولويات الإجراءات لحل هذه المشكلة.