نساء الهند يتناقصن والسبب؟

جهينة نيوز

كشفت الحكومة الهندية عن وجود 21 مليون فتاة غير مرغوب فيهن، كون الآباء يفضلون إنجاب الذكور.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أوضح تقرير لوزارة المالية أن الكثير من الأزواج يواصلون الإنجاب حتى يرزقون بمولود ذكر.

وحذر القائمون على التقرير من خطورة الوضع الذي سيؤدي لتناقص عدد الإناث في المستقبل.

وكشف التقرير أن عدد النساء في الهند تناقص إلى 63 مليون امرأة، بسبب تفضيل الذكور على الإناث والإجهاض الانتقائي.

ويعتمد الهنود على بعض الأساليب الشعبية التي يؤمنون بأنها تؤثر على نوع الجنين، من بينها النوم باتجاه الغرب، والمعاشرة الجنسية في أيام محددة من الأسبوع.