مقتل 3 جنود سعوديين قنصاً برصاص "أنصار الله"

جهينة نيوز

لقي 3 جنود سعوديين مصرعهم قنصاً برصاص قناصة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن "وحدة القنص التابعة للجماعة قتلت اليوم، 3 جنود من الجيش السعودي خلف قرية حامضة بجازان".

وأضافت أن مدفعية مسلحي "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية خلف قرية قمر في ذات القطاع، مشيرةً إلى أن المسلحين صدوا محاولة تقدم لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف باتجاه جبال عليب بقطاع نجران، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى وأعطبوا آليتين عسكريتين.