تركيا ترد على ماكرون: عملية عفرين ليست بدافع الاحتلال!

جهينة نيوز

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه "يجب أن يعلم العالم بأسره أن تركيا لا تتحرك إطلاقا وفق منطق احتلال، ويمكننا التيقن من ذلك من خلال عملية درع الفرات".

وقال يلدريم، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن "غصن الزيتون": "يمكنهم فهم ما نسعى لتحقيقه في عفرين عندما ينظرون إلى ما تم إنجازه في المناطق المحررة بعملية درع الفرات"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وكان ماكرون قال في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو، نشرت، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني: "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وتشن تركيا منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الجاري، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مقاطعة عفرين، شمال غربي سوريا، ضد مقاتلين أكراد من "وحدات حماية الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية".