الحريري: لا مخرج لحل الازمة السورية الا بحل سياسي يضمن حقوق السوريين وعودة النازحين

جهينة نيوز

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي بن علي يلدريم في أنقرة ان اللقاء مع يلدريم كان “مناسبة لعرض العلاقة بين البلدين وبحث المستجدات في المنطقة، ولقد أظهر تفجير صيدا مدى التواصل بين الأجهزة اللبنانية والتركية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات الأمنية، وكان مناسبة لعرض خطة الحكومة اللبنانية لتعزيز الجيش”. وتوجه بالشكر الى يلدريم لتسليم السلطات التركية الإرهابي المتهم بتفجير صيدا.

وقال “تطرقنا إلى الأزمة في سوريا، واتفقنا أن لا مخرج سوى بحل سياسي يضمن حقوق السوريين وعودة النازحين”.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء التركي ان “تطبيق سياسة لبنان الحيادية أمر هام للغاية وسنزيد تعاوننا”، مشيرا الى ان “تركيا والأردن ولبنان من أكثر البلدان التي تأثرت بالأزمة السورية”، لافتاً الى ان “حماية استقرار وأمن لبنان مهم جدا بالنسبة لنا، وسنواصل تقديم الدعم من أجل تطوير العلاقات الثنائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام