الكرملين: بوتين وأردوغان مرتاحان لنتائج مؤتمر الحوار السوري في سوتشي

الأربعاء, 31 كانون الثاني 2018 الساعة 12:04 | سياسة, عالمي

الكرملين: بوتين وأردوغان مرتاحان لنتائج مؤتمر الحوار السوري في سوتشي

جهينة نيوز

أعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي والتركي يعربان عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وقال الكرملين، في بيان، اليوم الأربعاء: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضاف البيان: أن الرئيسين أكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مؤتمر الحوار السوري لصالح التسوية السياسية في سوريا على اساس قرار 2254.

وتابع البيان أنه "تم بحث مسائل تنسيق الجهود الروسية والتركية لتأمين عمل مستدام لـ"مناطق خفض التصعيد".

سبوتنيك


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