هكذا ردت نوال الكويتية على استبعادها من “ذا فويس”؟!

جهينة نيوز:

أعلنت قناة MBC بشكل مفاجئ الاثنين، عن عودة الفنانة الاماراتية أحلام إلى “ذا فويس”، مكان الفنانة نوال الكويتية. وعبّرت نوال عن صدمتها من استبعادها من البرنامج، من دون إبلاغها حتى بذلك

وكتبت على حسابها على “تويتر”: “أود أن أنوّه إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة MBC للمشاركة في برنامج ذا فويس، وقد رحبت بالمشاركة، وأن أكون أحد المحكمين في البرنامج، وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج… إلا أنني تفاجأت مثلكم تماماً بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها، مما يدل على عدم التزام إدارة MBC باتفاقها معي، علماً أن إدارة برنامج ذا فويس أعلنت عن مشاركتي رسمياً، بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين… جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق أمامكم، لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلكم معي”.