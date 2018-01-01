أبراج يوم الأربعاء 2018/1/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣١/ ١: هادئ حريص عنيد حذر كتوم واثق من نفسه عقلاني احيانا متشائم، ينجح بالكلام والعمل، يجري خلف السعادة قائد بعمله مغامر، يحب الظهور يحترم المواعيد يصل للنجاح والتفوق، تحمل له حظوظه في الايام القادمة نشاط وانطلاق بمشاريع وفي بعض الاحيان صعب التحقيق استحقاقات كثيرة على برنامج عمله، انفتاح على الخارج، تيارات ملائمة تسيطر عليها هذه السنة تسيطر على قضية قانونية ، مال مشترك وللبعض تجارة وحظوظ او انتقال لسكن جديد

جهينة نيوز-خاص

الحمل: نهارك محظوظ وتعرف كيف تميز، القمر ببرج الاسد يجلب لك الحظ بمختلف الاصعدة عملي اجتماعي مالي، الحظ حليفك، ارتياح نفسي وخاصة مع الاولاد تسعى لانجاز يحققه احد الاولاد، الحظ لك اليوم

الثور: مشغول بمشاغل عائلية منزلية، تشعر ان امورك لا تسير كما تريد، قلة الصبر لا تنفع، جدال حول مسائل عائلية حافظ على هدوئك لا تنفعل ولا تتهرب من مسؤولياتك العائلية، تقىق بشأن احد افراد عائلتك او بشان ارتباط مهم معهم، تعديلات تحسينات تصليحات ومطلوب ضبط النفس اكثر

الجوزاء: تطورات غير متوقعة، تحل بعض مشاكلك، لقاءات مهمة تلعب دور مهم في حياتك، ضروري ان تلتزم برنامج ولا تضيع الوقت بالتفاصيل، القيام بخطوة جريئة، تربح من جهة اجنبية او غريبة، فترة ايجابية حظوظ تنجز تتوصل وتحكي بقوة

السرطان: الحظ والمال يدعمانك، مفاجاة سعيدة بانتظارك، لا تتخبط خبط عشواء، بل عليك ان تخطط لان المصاريف الشخصية اكبر من المدخول، تشتري اشياء غير ضرورية اضبط ميزانيتك، كي لا تقع تحت استدانة وتكون عرضة للانتقادات، فرصة مالية قادمة من تعويض او هدايا او مكاسب

الاسد: يتواجد القمر ببرجك وتكون مقبل على الحياة بعزيمة وهمة وتعبر عن نفسك بكل الوسائل وتشعر بضرورة ابراز مواهبك الفنية، تسيطر على الوضع ويكون لك دور رئيسي بما يسمى ضربة حظ، دعمها بالجوهر، القمر يعطيك القوة والدفع وتاثيرات فلكية بارزة تسبب لك تقلبات، تقوى حظوظك بعمليات طارئة فيها حسم اليوم

العذراء: تمر بفترة تعب من الافضل ان تحدد وتبقى غامض للمحيطين بك، خذ وقتك الكافي للتخطيط وحافظ على جو الهدوء والانسجام، سلتك فارغة لا تستعجل، لا تعتمد على الاخرين في ايجاد الحلول، حاول صم اذانك عن النميمة ولا يغيظك الا من ابلغك، الوضع افضل غدا بانتقال القمر لبرجك

الميزان: ترغب باحداث تغييرات بحياتك، بإمكانك تحقيق أمنية كونك متميز تنجح باقامة علاقات وصداقات وتكون مهمة، تلعب دور مصلح حضورك مرغوب، دعوات غير منتظرة تكتشف وجوه جديدة، احد ما يتكرم عليك ويساعدك

العقرب: ينصب اهتمامك على تدعيم وتعزيز سمعتك الشخصية في ميدان العمل والمسؤولين عنك، انتبه من احد في محيطك يريد ان ينال من مركزك العملي، لذا ابتعد عن التردد والسرعة واحم نفسك والاخرين وحاول مسك زمام الامور من بداية النهار، تراكم اخطاء وواجبات كثيرة وتعب، تصل لنقطة الصفر وتعيد الكرة، حاول طلب معطيات جدية كي تجد لجهودك ثمار

القوس: تتجه أنظارك الى سفر وتتحدث بزوال الضغوط التي ازعجتك بالفترة الماضية، انتبه من الابتعاد عن المسؤوليات بقدر المستطاع لان المسؤوليات سهلة باتصالات وتواصل وقواسم مشتركة جديدة وتعارف وتلاقي ومشاركة وتعيد تقييم امورك المهمة، عنوان النهار الحركة

الجدي: تشعر بالاطمئنان من خلال ثباتك وتبادل الاراء وسرعة تجاوبك، تحتاج لتعاون مع الاخرين لتنفذ مشاريعك ونسظع النصائح، تحتاج لشربك ممول في استثمار، برامج تأمين وتعويضات مستحقة، انت في زمن الدفع وقد يكون دفعك استشفائي، مرافقة المريض، معنويات افضل

الدلو: تركز على الشراكة تبحث عن دعم، اعمالك كبيرة لا تفتح دفاتر الماضي ولا تتطرف باحكامك على الشريك، مدعوان انت والشريك للتقارب فيما بينكما، اعمل على تفهم الشريك وقدم له الهدايا قدر مشاعره، تشعر باستياء من الاخرين ولكن بامكانك تمرير اليوم لانك تستطيع الاخذ والعطاء مع الشريك

الحوت: نهار غير مريح تشعر بتراجع في صحتك، تتهور باتخاذ القرارات ينتج عنها اشياء سلبية ويتراكم العمل، تتغلب على العراقيل اللازمة حتى تحقق مشاريعك المهمة، للبعض عمل ساعات اضافية، خذ قسط من الراحة وكلما سنحت الفرصة حاول ضبط نفسك مع الاحبة عمل كثير نهار متطلب لا تعاكس نفسك