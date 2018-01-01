السوخوي 27 تعترض طائرة الدرون الامريكية فوق البحر الاسود

جهينة نيوز:

نشرت وسائل اعلام امريكية مشاهد مصورة لطائرة السوخوي 27 الروسية اثناء اعتراضها لطائرة امريكية دون طيار حلقت فوق البحر الاسود قرب الحدود الروسية .

وتظهر المشاهد اقتراب مقاتلة السوخوي لاقل من 5 اقدام ( 1.5 متر ) وفق المصادر من طائرة الدرون .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت يوم امس أن مقاتلة “سو 27” اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز “اريس 2”.

“لاعتراض الهدف أقلعت طائرة سوخوي 27 اقتربت من الهدف الجوي على مسافة آمنة وحددته أنه طائرة استطلاع راديو إلكترونية طراز اي ار —3اي “اريس 2″ تابعة للسلاح الجوي الأمريكي”.

وأكد البيان أن “تحليق الطائرة سوخوي 27 كان وفقا للقوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تكن هناك أي حوادث”.