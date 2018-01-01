بالفيديو.. هشام حداد يرد ويغني "قاضي ياحمودة"..!!؟

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018 الساعة 22:52 | ثقافة وفن, تلفزيون

جهينة نيوز:

بالفيديو.. هشام حداد يرد ويغني "قاضي ياحمودة"..!!؟


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا