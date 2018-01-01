"فرنسي" ينفق 8500 جنيه استرليني ليشبه مارلين مونرو

جهينة نيوز:

تحوّلت مساعي النادل الفرنسي "سيريل رو" ليشبه النجمة مارلين مونرو إلى كارثة ندم عليها.

فقد أنفق الشاب الفرنسي 8500 جنيه استرليني ليحقن شفتيه بالبوتوكس والفيلر، إلا أن كشف أن في بادئ الأمر كان يلجأ إلى العلاجات التجميلية ليبدو أصغر في العمر وأقرب إلى مثله الأعلى، ماريلين مونرو.

سيريل، البالغ من العمر 32 عاماً، خضع حتى الآن لـ20 جلسة لتكبير الشفاه، كما أنه يتمنّى إجراء عملية تجميل لأنفه، خدّيه وذقنه.

وصرّح سيريل أن الناس يسخرون من شكله حين يرونه إلا أن الأمر لا يؤثر به لأنه فخور بمظهره الخارجي.