هجوم على رتل تركي حاول التقدم باتجاه مكان تمركز القوات السورية

جهينة نيوز

قالت "جبهة النصرة" الارهابية المعروفة حالياً بإسم "هيئة تحرير الشام" الارهابية بأن القوات السورية إستهدفت رتل تركي كان يتقدم بإتجاه منطقة تل العيس ليصبح على تماس مع القوات السورية.

وأشارت بعض التقارير الى أن سيارة مفخخة إنفجرت بالرتل التركي و دمرت عربة بشكل كامل و تأذت عربات أخرى و قتل جنديين اتراك على الاقل في الحادث, و تعتبر الرواية الثانية هي الاقرب للتصديق من مشاهد إحتراق الرتل التركي, و يذكر أن تنسيقيات المسلحين عرضت فيديو للعملية و ثم حذفته بعد وقت قصير.

هذا و تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش التركي تراجع مسافة 500 متر فيما لايزال ينوي التقدم, بحسب الناشطين.

و يذكر ان محاولات تقدم الجيش التركي الى منطقة تل العيس تستهدف قطع الطريق امام الجيش السوري لفك الحصار عن كفريا و الفوعا.