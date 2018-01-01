بسبب سورية العدو الاسرائيلي يدرس تطوير "إف - 15" بدلا من شراء مقاتلات "إف - 35"

جهينة نيوز

يتطلع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتطوير مقاتلات "إف - 15" بدلا من شراء "إف - 35" الشبحية، رغم تقادم أسطولها الحالي من المقاتلات الأمريكية وحاجتها لشراء المزيد من الطائرات الجديدة, و رغم الاسعار الرمزية التي دفعتها.

و ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن (إسرائيل) ستقرر خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستشتري سرب ثالث من مقاتلات "إف — 35" الشبحية أم ستقوم بتطوير مقاتلات "إف — 15 آي" بعيدة المدى.

ورغم أن مقاتلات "إف — 15" أقل تقدما من المقاتلات الشبحية الجديدة، إلا أنها تمتلك مزايا أخرى تجعلها ذات أهمية كبيرة في الحروب الجوية, بحسب الصحيفة و لكن أنباء أخرى تقول ان السبب هو عند إختبار هذه الطائرات ضد سورية أصيبت طائرة طراز اف 35 في اول عملية لها, و تبين ان المزايا الشبحية لم تنفع الطائرة امام الرادارات السورية.

و يذكر أن مقاتلات "إف — 35" يجب ان تتمتع بالقدرة على التخفي من رادارات الأعداء بحسب مواصفات الصانع, و لكنها فشلت في التخفي عن الرادارات السورية، و لكن ميزة التخفي التي لم تنفعها تتطلب وضع كل حمولتها من الأسلحة والقنابل في داخل الطائرة وهو ما يقلل حجم تسليحها، مقارنة بمقاتلات "إف — 15" التي تتميز بمدى أطول وقدرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر داخل الطائرة وعلى نقاط تعليق خارجية, و مع تمكن الرادارات السورية من رصد هذه الطائرة فإن العدو فقد قسم من حمولة الطائرة دون أن يحصل على النتيجة المرجوة.

هذا و تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع نشر تقارير تشير الى وجود عيوب كثيرة في طائرات اف 35 منها الأوكسجين للطيار و البرامج الحاسوبية.