بيان سوتشي.. الاحترام الكامل لسيادة سوريا وجيشها ورفض مختلف أشكال الإرهاب

جهينة نيوز

أقر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي بعد مناقشة كل فقرة والتصويت عليها.

ودعا البيان الى الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها أرضا وشعبا، لافتا الى انه لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية.. ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكل الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسورية على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها وتمارس سورية دورها كاملا في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه

واضاف البيان ايضا: ان الشعب السوري يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا المحافظة على الجيش والقوات المسلحة وأن يقوم بواجباته وفقا للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حماية للمواطنين حيثما يتطلب ذلك.

وشدد البيان على الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية والالتزام بمحاربتها بشكل فعال مع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات وخاصة في أوقات الأزمات بما في ذلك عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء آخر.

ودعا البيان الى حماية الإرث الوطني والبيئة والحفاظ عليهما للأجيال القادمة وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية بخصوص البيئة واعلانات اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي

واكد على استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة وحماية البنى التحتية للمجتمع والممتلكات الخاصة وتقديم الخدمات العامة لكل المواطنين وفقا لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين