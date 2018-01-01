إسطورة القوات الميكانيكية السورية في سورية أنقذت ستة آلاف دبابة في روسيا

جهينة نيوز

نشر موقع توب بور العسكري المتخصص تقريراً واسعاً تطرق فيه للمقاتل السوري , و بشكل خاص القوات الميكانيكية السورية, و ذلك من منطق تغيّر الحروب العصرية و في ظل تقنيات جديدة و طبيعه حرب غير مسبوقة.

و قال موقع " topwar.ru" في تقرير كتبه الخبير يوري بودولياكا الحروب القائمة حالياً هي حروب هجينة و حروب عصابات لا تصمد أمامها الجيوش النظامية و قدم مثلاً لذلك العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 و قال الموقع إن ظهور صواريخ صغيرة و برأس زنته لا تتجاوز 30 كلغ و في بعض الأحيان أقل من عشرين كيلوغرام قادرة على تحييد دبابة وزنها عشرات الأطنان ولا يمكن الحديث عن حماية الدبابة مهما كان التدريع بما فيها التدريع الديناميكي (في إشارة للدرع الديناميكي و الذي هو عبارة عن صناديق صغيرة متفجرة تنفجر لتدمر الصاروخ المهاجم) و قال الموقع ان الإسرائيليين عام 2006 فشلوا في التقدم جنوب لبنان و تحولت دباباتهم لاهداف غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام عدد قليل من مقاتلي حزب الله, و ذلك في إشارة لمجزرة الدبابات الصهيونية في وادي الحجير, حيث خسر الاحتلال 52 دبابة خلال ساعات قليلة.

و أشار الموقع المتخصص الى التجربة الليبية حيث سقطت بسرعه القوات المسلحة اما هجمات سريعه و لم تتمكن الدبابات من تحقيق تفوق عسكري, و كذلك في العراق حين بدأ إنتشار داعش و المواقع العسكرية تتساقط بسرعه, و لكن في سورية كان الوضع مغاير تماماً.

الموقع الروسي قال إن بداية الحرب في سورية عانت الدبابات السورية من مشاكل مثلها مثل اي جيش نظامي, حيث كان مقاتلي الدبابات يتقدمون في اراض مكشوفة و بشكل فردي و قد ساعد الخبراء الروس في تدريب أطقم الدبابات على الوضع القتالي الأفضل و لكن و بحسب الموقع الروسي تبقى الدبابة كتلة معدنية بدون قيمة بدون العامل البشري و لكن ما أثار الموقع الروسي هو العقول السورية التي أبدعت جهاز سراب و حولت دبابات قديمة جداً مثل دبابات تي 55 الى دبابات عالية الكفائة, حيث قال الموقع الروسي " هنك حالة مثيرة جداً للإهتمام و هي الجهاز الإلكتروني المثبت على الدبابات السورية بما فيها دبابات قديمة و لكنه حولها الى سلاح هائل بيد أطقمها" و ذلك في إشارة الى منظومة سراب السورية التي أنتجتها البحوث العلمية السورية.

و نوه الموقع الى أن الجماعات المسلحة في سورية تستخدم الصواريخ المضادة للدروع بشكل مفرط جداً و لكن كل ذلك الافراط في اطلاق الصواريخ لم ينفع تلك العصابات و أعاد الى الأذهان محاولة الجماعات المسلحة عام 2016 إستهداف دبابة سورية طراز تي 72 و نجاتها رغم إطلاق عدة صواريخ.

و قال الموقع الروسي الخبرة التي إكتسبها الجنود السوريين خلال الحرب تدفعك لان لا تصدق بأن هؤلاء المقاتلين جنود سوريين بل ستعتقد انهم قادمون من المريخ.

الموقع الروسي قال أن الأتراك لا يملكون قدرات السوريين و لم يأخذوا التجربة السورية بعين الإعتبار و كل التدريع لم ينفع الدبابات التركية قرب منطقة الباب و خسرت تركية العديد من الدبابات.

و أضاف الموقع الروسي أن روسيا كانت بصدد تدمير عشرة آلاف دبابة روسية لأنها قديمة و لكن تجربة القوات السورية تسببت بإلغاء القرار و ذلك بعد أن أثبت القوات السورية إمكانيات هائلة للدبابات القديمة بتحديثات بسيطة و تقنيات قتالية تعتمد على القتال الجماعي, و بسبب عمل القوات الميكانيكية السورية فقد أنقذ أكثر من ست آلاف دبابة في روسيا سيعود بعضها للخدمة و بعضها الآخر سيتم بيعه للزبائن أو مساعدة الحلفاء به.

و يذكر ان روسيا قدمت عدد من الدبابات الخفيفية لضرورات عبور نهر الفرات لسورية مثل دبابات تي 64 و قدمت عدة هبات عسكرية مختلفة لـ سورية كعربات استطلاع و مدرعات و مدافع و جسور و هو ما يدفعنا للتخمين أن سورية قد حصلت مجاناً على بعض تلك الاسلحة التي عاد بعضها للخدمة في روسيا, كما قال الموقع الروسي.

ترجمة و تعليق: جهينة نيوز